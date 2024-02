L'Italia avrà la 5ª squadra in Champions? Consolidato il 1° posto: il ranking UEFA aggiornato

A oggi la Serie A manderebbe pertanto cinque squadre nel massimo torneo continentale.

La Champions League 2024/25 avrà delle grosse novità. Addio alla fase a gironi, passaggio da 32 a 36 squadre nel turno principale e qualificazione che arriverà non solo tramite il piazzamento nel campionato nazionale. Due qualificate saranno determinate dall'andamento di questa stagione delle varie nazioni.

Dopo il pareggio in Champions del Napoli contro il Barcellona e la vittoria dell’Inter ai danni dell’Atletico Madrid, Milan e Roma hanno passato il turno in Europa League. Alla luce di questi risultati l’Italia è l’unica nazione con tutte e sette le squadre ancora in corsa. A oggi la Serie A manderebbe pertanto cinque squadre nel massimo torneo continentale. Questo il ranking UEFA aggiornato:

ITALIA 15.571

GERMANIA 14.500

INGHILTERRA 13.875

FRANCIA 13.250

SPAGNA 13.187

REP.CECA 12.750

BELGIO 12.400

TURCHIA 11.000