La Champions porta una pioggia di milioni all'Inter: la cifra monstre già incassata

vedi letture

L’estate che verrà, per l'Inter, potrebbe segnare un punto di svolta, anche grazie al cammino sportivo intrapreso dalla squadra di Inzaghi, che forse per la prima volta non dovrà sentirsi dire concetti come equilibrio finanziario, sostenibilità e player trading. Come evidenziato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, infatti, il club ha incassato finora ben 115 milioni di euro, una cifra mai raggiunta prima da una squadra italiana, frutto soprattutto del percorso in Champions League. Solo attraverso i risultati ottenuti nel torneo, tra vittorie nella fase a gironi, qualificazioni ai turni successivi e premi legati al ranking, l’Inter ha già accumulato 63,5 milioni. E il totale potrebbe superare i 140 milioni in caso di vittoria finale, grazie ad altri 25 milioni in palio.

A questi numeri vanno aggiunti gli incassi da botteghino: contro il Bayern sono entrati 10 milioni, ma la semifinale di ritorno promette di portare ancora di più. I biglietti sono andati a ruba fin da subito e si punta a battere il record assoluto di 12,4 milioni, stabilito nel derby europeo del 2023. Questa stagione rappresenta qualcosa di eccezionale non solo sul campo, ma anche a livello economico. E all’orizzonte c’è un’altra occasione d’oro: il Mondiale per club. Merito di una squadra costruita per vincere, certo, ma anche di un allenatore che ha saputo guidarla in modo impeccabile.

In ogni caso, sarà un successo. Non solo sportivo, ma anche gestionale: perché per una società, i traguardi economici sono fondamentali per progettare un futuro ancora più ambizioso.