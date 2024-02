La difesa del Barcellona è un disastro: nel 2024 fa peggio del Frosinone

I blaugrana dall'inizio del 2024 hanno subito ben 24 reti in 11 partite, contando tutte le competizioni

Il 3-3 contro il modesto Granada nell'ultimo turno di campionato ha evidenziato gli enormi problemi difensivi del Barcellona, a poco più di una settimana dalla sfida contro il Napoli. I blaugrana dall'inizio del 2024 hanno subito ben 24 reti in 11 partite, contando tutte le competizioni: un vero e proprio disastro se la mettiamo in un contesto più ampio se lo paragoniamo anche alle squadre delle massime divisioni di Italia, Inghilterra, Germania e Francia.

PEGGIO ANCHE DEL FROSINONE

Nessuno infatti ha fatto peggio dei catalani. Subito dietro di loro c'è il Frosinone con 22 reti al passivo, sebbene in 7 partite. L'edizione online di As evidenzia come la squadra di Xavi abbia subito in queste 11 partite ben 150 tiri, con una media di 13.6: decisamente troppo per una squadra considerata tra le grandi d'Europa. Le peggiori disfatte si registrano in Supercoppa di Spagna, dove il Barça ha perso per 4-1 contro il Real Madrid, in Copa del Rey dove è arrivato un ko per 4-2 contro l'Athletic e la pesante sconfitta casalinga contro il Villarreal (3-5) che ha portato Xavi ad annunciare l'addio alla panchina del Barcellona al termine della stagione. Separazione che sempre secondo il media spagnolo potrebbe arrivare in anticipo, nel caso la squadra dovesse perdere contro il Napoli.