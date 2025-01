La folle serata Champions con 17 gare: su Sky inedita 'Diretta Gol' con classifica live

Mercoledì 29 gennaio tutte le 36 squadre impegnate in Champions League scenderanno in campo per l’ultima giornata. Per l'occasione Sky Sport seguirà minuto per minuto le 17 partite anche in contemporanea a partire dalle 21, grazie a una inedita Diretta Gol (Sky Sport 251 e NOW): durante la diretta verranno implementate le grafiche con i risultati live e la classifica in continuo aggiornamento così come gli accoppiamenti dei playoff.

L’esperienza di visione dell’ultima giornata della “league phase” potrà contare anche su Sky Sport Plus. Accedendo con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream, se connessi alla rete internet, sarà possibile seguire le dirette dei 17 campi di gioco, per non perdere neanche un istante della serata che permetterà di passare da un campo all’altro per un’esperienza di visione personalizzata.