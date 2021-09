La Juve rinasce in Champions: battuti 1-0 i campioni d'Europa del Chlesea

La Juventus batte 1-0 il Chelsea nel match valevole per il gruppo H di Champions League. Inizio preoccupante per la Juventus, che col passare della prima frazione di gioco ha trovato i giusti accorgimenti tattici ha trovato la quadra e si resa due volte pericolosa. Nella ripresa partenza sprint dei bianconeri che vanno in rete con Enrico Chiesa: al 46' Bernardeschi imbuca dentro per l'attaccante della Nazionale che brucia Rudiger e calcia sotto la traversa portando avanti la Juve. Col passare dei minuti il Chesea assediata la squadra di Allegri e va vicina al gol prima con Lukaku, l'ex Inter spreca in area calciando fuori, e all'ultimo secondo con Havertz che di testa da corner sfiora la traversa.