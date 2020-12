La Juve si sveglia, tris ad un Barcellona a pezzi: bianconeri primi nel girone

La Juventus di Ronaldo vince 3-0 la sfida di Champions League contro un disastroso Barcellona, decimo in Liga e sempre più in crisi. Al Camp Nou bianconeri subito sul doppio vantaggio nel primo tempo grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore generoso e Weston McKennie. Nella ripresa arriva nche il tris degli uomini di Pirlo ancora su calcio di rigore: clamoroso mani in area di Lenglet segnalto all'arbitro dal VAR, penalty inevitabile trasformato sempre da CR7. Con questo largo successo la Juventus supera, grazie alla differenza reti negli scontri diretti, il Barcellona in classfica e vince il girone G.