La Juve vince ancora di misura: battuto anche lo Zenit 1-0

La Juventus batte lo Zenit San Pietroburgo 1-0, e con la terza vittoria su tre gare e fa un gran passo in avanti per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Alla Gazprom Arena poche occasioni e molto tatticismo nel primo tempo. Nella ripresa la partita si accende, con lo Zenit ad andare vicino al vantaggio con Claudinho che sfiora l'incrocio dei pali. La Juve esce fuori alla distanza e riesce vincere con la rete di Kulusevski all'86': traversone dalla sinistra di De Sciglio per lo svedese che colpisce di testa e mette alle spalle di Kritsyuk.