La Serie A avrà 5 squadre in Champions? Giovedì amaro, il Portogallo ci supera

L'Italia avrà la quinta squadra in Champions? Il giovedì di coppa ci toglie quel che avevamo conquistato nella due giorni di Champions. L'inaspettato pari della Lazio contro il Ludogorets, unito al 2-2 della Roma sul campo del Tottenham e il successo della Fiorentina sul Pafos non sono stati sufficienti a mantenere la seconda posizione. Questo per i risultati delle squadre portoghesi, in particolar modo il successo del Braga sul Hoffenheim che permette ai lusitani di mettere la freccia. Giochi ancora apertissimi per il posto extra nel massimo torneo continentale che ricordiamo verranno assegnati alle rappresentanti delle due federazioni col coefficiente più alto al termine di questa stagione. Questa la classifica aggiornata:

RANKING STAGIONALE UEFA

1. Inghilterra 11.303

2. Portogallo 10.475

---- ---- ----

3. Italia 10.125

4. Germania 9.375

5. Spagna 9.000

6. Francia 8.642

7. Belgio 8.600

8. Repubblica Ceca 8.300

9. Polonia 7.500

10. Olanda 7.333

Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking

1. Inter 15 punti

2. Atalanta 14

3. Milan 12

4. Juventus 12

5. Lazio 9

6. Bologna 7

7. Fiorentina 7

8. Roma 5

Punti totali 81 - Media 10.125