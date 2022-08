La stella, il colpo di mercato, l'undici tipo: ecco il Liverpool, tra le favorite alla Champions

Impossibile non inserire la squadra di Jurgen Klopp fra le papabili, le probabili, vincitrici finali della Champions League.

Il Napoli pesca un avversario duro, durissimo dalla seconda fascia: il Liverpool. Impossibile non inserire la squadra di Jurgen Klopp fra le papabili, le probabili, vincitrici finali della Champions League. Il successo del 2019 è oramai lontano nel tempo, ma i Reds in questo frangente sono rimasti quella squadra forte, compatta e ottimamente guidata dal tedesco. Anche se quest'anno qualcosa è cambiato: l'addio di Sadio Mané non è stato leggero da metabolizzare, come potrebbe esserlo. Ma l'investimento fatto su Darwin Nunez, che coi bonus potrà toccare i 100 milioni, racconta bene l'attesa e le aspettative che sono riposte sull'ex Benfica. Uno che, se ingrana, potrà dare qualcosa di nuovo e di diverso agli inglesi che al solito saranno guidati dalla classe di Salah e dall'impeto fisico di Van Dijk. Attenzione poi alla crescita dei giovani, da Curtis Jones a Luis Diaz, sempre più coinvolto nei movimenti di Klopp.

La stella - Mohamed Salah

L'astro nascente - Curtis Jones

Il colpo di mercato - Darwin Nunez

L'undici tipo - Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Henderson; Salah, Nunez, Luis Diaz