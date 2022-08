La stella Tavernier, il colpo Yilmaz e l'undici tipo: alla scoperta dei Glasgow Rangers

Tavernier, 18 reti e 17 assist nell'ultima stagione, è la guida dei Glasgow Rangers che nei preliminari hanno superato il PSV

Non la migliore della quarta fascia, anzi. Il Napoli pesca i Rangers ai gironi di Champions League e quello che sulla carta dovrebbe essere l'avversario più abbordabile cela comunque parecchie insidie. James Tavernier, terzino destro da 94 gol in carriera, 18 reti e 17 assist nell'ultima stagione, è la guida dei Glasgow Rangers che nei preliminari hanno superato il PSV Eindhoven. In questa stagione già 3 marcature e 2 passaggi decisivi per quelle dei compagni che dopo 12 travagliati anni sono riusciti a tornare alla fase a gironi di Champions League. In mezzo, un fallimento, le promozioni, le vittorie del Celtic l'una dopo l'altra. Poi con Gerrard in panchina tutto è cambiato e ancora adesso con Van Bronckhorst. In estate cessione record con Bassey all'Ajax, via anche un perno della mediana come Aribo ma tra Colak, Yilmaz, Matondo, Davies e non solo, i Gers si sono rinforzati in ogni reparto. E con l'entusiasmo che c'è ad Ibrox, non saranno un cliente facile per nessuno.

La stella - James Tavernier

L'astro nascente - Malik Tillman

Il colpo di mercato - Ridvan Yilmaz

L'undici tipo - McLaughlin; Tavernier, Sands, Goldson, Barisic; Lundstram, Jack, Tillman; Lawrence, Colak, Kent