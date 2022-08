La UEFA presenta il Napoli: Osimhen la stella, Kvaratskhelia osservato speciale

In vista del sorteggio dei gironi di Champions League, in programma alle 18 ad Istanbul, il sito ufficiale della UEFA ha stilato la scheda delle 32 partecipanti, tra cui il Napoli.



In vista del sorteggio dei gironi di Champions League, in programma alle 18 ad Istanbul, il sito ufficiale della UEFA ha stilato la scheda delle 32 partecipanti, tra cui il Napoli.

Allenatore: Luciano Spalletti

Centrocampista instancabile da giocatore, nella passata stagione l'ex allenatore di Inter e Roma ha sostituito Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli dopo due anni senza squadra. Ha vinto dieci delle sue prime 11 partite di Serie A con il club, che a fine febbraio era in testa alla classifica, ma ha concluso la stagione al terzo posto.

La stella: Victor Osimhen

Le prestazioni del nigeriano nel Napoli della passata stagione gli sono valse il premio di Miglior Giovane della Serie A per la stagione 2021/22. In due stagioni al Napoli, il ventitreenne ha messo lo zampino in 32 gol in Serie A (24 gol e otto assist), risultando così determinante per il ritorno dei Partenopei nella competizione dopo tre anni d'assenza.

Il trasferimento estivo: Giacomo Raspadori

Campione d'Europa con l'Italia a UEFA EURO 2020, sebbene abbia giocato una sola partita nella fase finale, il duttile attaccante è passato al Napoli in prestito dal Sassuolo per una stagione con obbligo di riscatto.

Osservato speciale: Khvicha Kvaratskhelia

Il georgiano ha festeggiato l'esordio con uno splendido gol e sembra destinato a raccogliere la pesante eredità di Lorenzo Insigne anche dal punto di vista tattico giocando nello stesso ruolo di esterno sinistro con licenza di fare gol. Arrivato come un'incognita dalla Dinamo Batumi dopo diversi anni nel calcio russo, è stato uno dei primi protagonisti della nuova stagione di Serie A.

Lo sapevi?

Il Napoli ha superato la fase a gironi in tre delle sei precedenti partecipazioni ma è uscito agli ottavi ogni qual volta è arrivato alla fase a eliminazione diretta.