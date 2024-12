Le stelle del Real fermano l'Atalanta: i Blancos espugnano Bergamo 3-2

L'Atalanta si deve arrendere alle stelle del Real Madrid, che vincon a Bergamo 3-2. Al 10' Mbappé sblocca il match saltando di netto De Roon, il diagonale è praticamente imparabile per Carnesecchi. Lo stesso Mbappé è costretto ad uscire a causa di un infortunio muscolare. Nel recupero del primo tempo l'affondo di Kolasinac, col fallo in area di Tchouaméni, permette a De Ketelaere di trasformare il rigore dell'1-1.

Nella ripresa il Real Madrid scappa via. Succede tutto in tre minuti con il primo gol di Vinicius Junior, che sfrutta un rimpallo che lo manda in porta dopo un tocco di Ederson: sinistro di prima del numero 7 dei Blancos e palla alle spalle di Carnesecchi che non può fare niente per evitare la rete. Poco dopo altra doccia gelata per la Dea con Bellingham che batte nuovamente il portiere nerazzurro con un mancino da dentro l'area di rigore: 1-3 al 59'. L'Atalanta non molla e grazie al solito Ademola Lookman accorcia le distante. Lancio orizzontale di Samardzic, stop in corsa del nigeriano e destro secco a chiudere sul primo palo dal limite dell'area che lascia scampo a Courtois. 2-3 al 65'