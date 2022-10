Liverpool, 3 assenze importanti per infortunio: Diaz si rivedrà solo dopo il Mondiale

Piove sul bagnato in casa Liverpool, alla vigilia della sfida di Champions League contro i Rangers e dopo la sconfitta in campionato contro l'Arsenal.

Piove sul bagnato in casa Liverpool, alla vigilia della sfida di Champions League contro i Rangers e dopo la sconfitta in campionato contro l'Arsenal. Jurgen Klopp dovrà fare a meno di Joel Matip e Trent Alexander-Arnold per le prossime due settimane, mentre Luis Diaz tornerà solo dopo il Mondiale: l'infortunio subito contro i Gunners lo terrà fuori per circa due mesi.