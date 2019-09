Liverpool, Adriàn amareggiato: "Il rigore ha cambiato la partita, dopo abbiamo perso condizione. Su Mertens..."

Il portiere del Liverpool Adriàn ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club inglese, per commentare la sconfitta di ieri contro il Napoli di Ancelotti: "È il mio lavoro come portiere, cercare di salvare tutte le palle il più possibile e cercare di aiutare la squadra. Ho dato il massimo, ci ho provato molto. Ma alla fine abbiamo perso 2-0, quindi non posso essere felice. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile per noi, come la scorsa stagione. Alla fine della partita c'erano piccoli dettagli; il rigore ha cambiato totalmente la partita per loro e poi abbiamo perso un po' di condizione e concesso il secondo. Miracolo su Mertens? Stavo cercando di coprire gran parte della porta. Era chiaro che avrebbe colpito con il primo tocco. Ho saltato, guardando la palla e ho provato a toccarla con qualsiasi parte del mio corpo, alla fine l'ho toccata con la mano destra".