Liverpool, Alexander-Arnold: "Non siamo in forma, ma creiamo comunque tanto"

Trent Alexander-Arnold, terzino del Liverpool, ha parlato dopo il ko in Premier contro il Leeds: "E' difficile da accettare. Non vorresti mai perdere in casa, qualcosa di cui siamo orgogliosi. E' un risultato deludente, abbiamo creato abbastanza per vincere ma nel calcio se non segni vieni punito. Non siamo in piena forma, penso che molti giocatori lo direbbero di sé stessi e della squadra in generale, ma stiamo comunque creando tante occasioni. Dobbiamo riorganizzarci e valutare le cose che non vanno. Dobbiamo fare più punti possibili fino alla pausa e poi potremo resettarci. Crediamo in noi stessi, ma quando si verificano questi risultati può capitare di mettere in discussione tutto. Tutti devono pensare che le cose non possono andare avanti così e dobbiamo rimetterle a posto, soprattutto contro il Tottenham, rivale per il quarto posto. Servono punti lì se vogliamo raggiungere gli obiettivi".