Liverpool, Alisson ricorda la parata su Milik: "Vale da sola metà dei soldi spesi per il mio cartellino"

Il Liverpool è in finale di Champions League anche grazie alla parata di Alisson su Milik all'ultimo minuto. “Vale da sola metà dei soldi spesi per il mio cartellino”. Lo ha detto proprio il portiere brasiliano alla vigilia della sfida col Tottenham che si giocherà domani sera a Madrid. Una grandissima parata che ha permesso ai Reds di superare il turno col Napoli eliminato per un gol.