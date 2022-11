All'85' il Liverpool passa in vantaggio su calcio d'angolo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

All'85' il Liverpool passa in vantaggio su calcio d'angolo. Nunez svetta in area di rigore e dà una frustata al pallone con la testa: Meret respinge ma non la tiene, la palla resta lì e Salah arriva a ribadire in fondo al sacco.