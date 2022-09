Liverpool, Firmino verso il Napoli: "Non l'inizio che volevamo, ma elimineremo errori commessi"

L'attaccante del Liverpool Roberto Firmino ha parlato del dualismo con Darwin Nunez a poche ore dal match contro il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante del Liverpool Roberto Firmino ha parlato del dualismo con Darwin Nunez a poche ore dal match contro il Napoli. Queste le sue parole al 'Liverpool Echo': "Per me Darwin è un ottimo amico e ci aiuterà molto. Ovviamente ci sarà sempre competizione in ogni posizione, ma siamo una squadra e l'unica cosa che conta è il Liverpool. Sono scelte del tecnico, io darò sempre il meglio di me stesso per avere più possibilità di giocare".

L'avvio a rilento in Premier League?

"Non è ovviamente ciò che volevamo, abbiamo sempre cercato di migliorarci dando tutto in allenamento e cercando di eliminare i vari errori commessi. Sarà una stagione molto lunga, di certo non ci arrenderemo fino a che tutto non sarà concluso".