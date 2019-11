Liverpool, Klopp annuncia: "Salah sta bene, ha riposato e col Napoli tornerà!"

Mohamed Salah ha saltato Crystal Palace-Liverpool a causa dell'infortunio che l'ha colpito in nazionale. L'egiziano non era al meglio, è andato in panchina ma è rimasto tra le riserve. Un aggiornamento sulle sue condizioni arriva direttamente da Jurgen Klopp in conferenza: "Momo sta bene. Non ha potuto allenarsi per nove giorni perché era con l'Egitto, è tornato a casa e si è allenato solo 60-70%. Soltanto venerdì l'ho visto al 100% per la prima volta, quindi abbiamo deciso di tenerlo in panchina. Volevamo farlo entrare nel finale, ma poi abbiamo segnato il gol del 2-1 e abbiamo deciso di lasciarlo a riposare. Mercoledì contro il Napoli tornerà titolare".