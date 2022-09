Liverpool, Klopp: "Carvalho? Potrebbe non farcela per il Napoli"

Intervenuto ai microfoni di BT Sport, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha così commentato il pareggio di Godison Park contro l'Everton

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di BT Sport, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha così commentato il pareggio di Godison Park contro l'Everton: "Un vero derby, molto intenso. La partita non è stata facile, mercoledì avremo un'altra partita durissima. Non so quanti derby siano stati giocati ma è sempre difficile giocare qui e così è stato oggi".

Infortunio serio per Carvalho? No, ma penso sia un qualcosa di muscolare. Dovrebbe ristabilirsi presto, giocheremo già mercoledì e non sono certo che possa esserci".