Liverpool, Klopp in ansia: "Sono teso, Salisburgo fantastico. Passerà chi ha meno paura”

Vigilia di Champions anche in casa Liverpool, con i reds chiamati a confermare il secondo posto nel girone contro il Salisburgo. Cosi il tecnico Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro gli austriaci: "In primo luogo, non sono nervoso ma ho un tipo speciale di tensione perché è una situazione molto speciale. Se qualcosa è importante per te, vuoi raggiungere quell'obiettivo. Ma con gli anni impari a gestire lo stress e a non morire di quelle situazioni tese! Ho giocato molte partite importanti nella mia vita, sì, e ho anche perso molte partite importanti, ma fortunatamente negli ultimi anni è andata meglio.

Salisburgo? Ho interesse per questo club, penso sia fantastico quello che fanno, creano molte opportunità per i giovani giocatori, per i giovani - non solo nel calcio, ma in altri sport e questa è una cosa interessante su di loro. Hanno combattuto per anni molto lunghi per arrivare in Champions League e ora hanno l'opportunità di andare alla fase a eliminazione diretta e questa è una grande opportunità. So che questa situazione provoca anche molta paura a non farcela, quindi chi può superare al meglio questa paura passerà alla fase successiva.