Liverpool, Klopp: "Qualificarsi in anticipo? Dopo la sconfitta di Napoli nessuno lo pensava"

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Ajax.

© foto di www.imagephotoagency.it

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Ajax: "Non ho pensato a un record in trasferta, ho avuto altro da fare negli ultimi giorni.

Sugli infortunati: "Thiago è ancora fuori. Konate è qui e pronto a giocare i minuti, direi. Potrebbe giocare i primi minuti ma non avrebbe molto senso. Niente di nuovo, ancora. Matip, no. Gli infortuni sono un po' una spiegazione. Ma all'inizio non abbiamo giocato bene contro il Fulham e poi il Palace ha giocato bene e ha preso un cartellino rosso. Quindi ora stavamo recuperando il ritardo e non siamo riusciti a ottenere prestazioni coerenti. Questo è il punto che sappiamo".

Sulla sfida con l'Ajax: "L'Ajax è ancora un'ottima squadra, ma è in fase di transizione. Abbiamo giocato una buona partita casalinga contro l'Ajax. È un po' come la nostra stagione: giochiamo davvero bene, poi l'avversario segna alla prima occasione. L'Ajax è un avversario pericoloso ed è la squadra per cui giochiamo. Sarebbe fantastico qualificarsi in anticipo, ma non posso sedermi qui e dirti come mi sento perché non l'abbiamo fatto. Dopo la nostra partenza nella fase a gironi, non era che la gente pensasse che sarebbe successo. Ma ora può succedere e dobbiamo chiudere il girone".