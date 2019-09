Liverpool, le scelte di Klopp col Newcastle: out Alisson, a riposo Firmino

Alle 13.30 il Liverpool di Klopp affronterà il Newcastle prima di incrociare il Napoli martedì per la prima in Champions. Per i Reds assente Alisson, ancora infortunato, ma non c'è neppure Firmino, lasciato a riposo, con Origi titolare. Ecco le scelte di Klopp: Adrian, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Origi.