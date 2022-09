Liverpool, Matip: "Dopo il brutto ko contro il Napoli ci siamo concentrati sulla difesa"

Joel Matip, difensore del Liverpool, ha parlato ieri in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Ajax

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joel Matip, difensore del Liverpool, ha parlato ieri in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Ajax. Il camerunese torna sul pesante ko contro il Napoli: "Ovviamente non c'erano molte facce felici. Tutti si criticavano e non erano contenti della loro performance. Ci siamo concentrati molto sulla difesa (dopo la partita). Abbiamo bisogno di parlare e aiutarci a vicenda. Ne usciremo come squadra".