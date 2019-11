Liverpool-Napoli, ecco le info utili per chi seguirà la squadra in trasferta

Queste le indicazioni e le informazioni utili per i tifosi azzurri che seguiranno la trasferta in Inghilterra, in occasione del match di Champions League FC Liverpool vs SSC Napoli, in programma mercoledì 27 novembre (ore 20:00 local time)

Raggiungere Anfield

Si consiglia di organizzare in anticipo il tragitto e si consiglia ai tifosi di recarsi allo Stadio in anticipo (circa 45 minuti prima del calcio di inizio), per assicurarsi di poter accedere all’impianto in tempo per l’inizio della partita.

La socializzazione tra i sostenitori dei numerosi bar e ristoranti della città è la benvenuta. Se si sceglie di percorrere il tragitto dalla città allo stadio a piedi, tale spostamento sarà facilitato (numeri permettendo) dalla Merseyside Police. L’area di concentramento suggerita è Williamson Square, nel centro della città, 4 ore prima del calcio di inizio.

Per raggiungere lo stadio dal centro città a piedi si impiegano all’incirca 50 minuti. La corsa in taxi costa all’incirca 15€. Il Liverpool FC e gli operatori dei trasporti pubblici del Mersey lavorano a stretto contatto per rendere agevoli gli spostamenti dei sostenitori verso lo Stadio utilizzando il servizio di trasporto pubblico nel giorno della partita. L’autobus numero 917 collega il centro di Liverpool (fuori dal St Georges Plateau) ad Anfield a partire da tre ore e mezza prima del calcio di inizio ed effettua il percorso inverso nell’ora successiva al fischio finale. Il prezzo del biglietto di andata e ritorno è di 4,20£.

Arrivare ad Anfield

Il Liverpool dispone di un Fan Support Team dedicato disponibile all’esterno dello stadio e nelle strade attorno all’impianto, al fine di assistere i tifosi e rispondere ad eventuali richieste. I membri del team sono ben visibili e facili da individuare grazie alle loro giacche gialle facilmente identificabili e alle bandiere indicanti un punto informazioni. I membri del Fan Support Team si trovano nei seguenti luoghi: Centro città – stazione di Lime Street & City Centre – stazione degli autobus di Queens Square.

I pullman dei sostenitori ospiti diretti ad Anfield potranno parcheggiare ad Arkle’s Lane, che dista 5 minuti a piedi dallo stadio. (La polizia locale, Merseyside Police, ricorda che il trasporto di bevande alcoliche in un veicolo diretto allo stadio è punibile a norma di legge.)

Anfield Road sarà chiusa quattro ore prima dell’inizio dell’incontro, quando saranno attivi i dissuasori automatici. Walton Breck Road sarà chiusa 90 minuti prima della partita e sarà riaperta 15 minuti dopo l’inizio della stessa. La strada resterà quindi aperta fino a 30 minuti prima del termine della gara e riaprirà infine circa 45 minuti dopo il termine della partita. Si prega di tenere a mente tali disposizioni al momento di organizzare il viaggio.

Le fan zone del Liverpool aprono 4 ore prima del calcio di inizio e sono pronte ad accogliere sia i tifosi di casa che i tifosi ospiti. Tutti i tifosi potranno prendere parte alle attività e alle competizioni, indipendentemente dall’età. Le fan zone sono dotate di toilette, di servizi per disabili e per neonati. All’interno delle Fan Zone sarà possibile acquistare cibo, bevande e street food. Le nostre Fan Zone sono situate su Anfield Road (Family Park) e Paisley Square (Tribuna principale).

Ingresso allo Stadio

Gli ingressi dedicati ai tifosi ospiti sono gli ingressi N, O e P, situati su Anfield Road, sul lato della tribuna principale. Si consigli ai sostenitori di recarsi allo Stadio in anticipo, al fine di assicurare il loro ingresso in tempo per il calcio di inizio. I cancelli apriranno due ore prima dell’inizio della gara. Invitiamo tutti i sostenitori ad arrivare quanto prima per consentire loro di passare attraverso i controlli di sicurezza, dal momento che il calcio di inizio non potrà essere posticipato. Gli stewards del Liverpool verificheranno accuratamente i biglietti ed effettueranno perquisizioni prima dei tornelli e, una volta all’interno dello stadio, prima di raggiungere i posti a sedere. Gli steward saranno a disposizione per guidare i sostenitori al posto a sedere indicato sul biglietto. Ai sostenitori non sarà consentito spostarsi in altri settori. Non saremo in grado di sostituire i biglietti a tariffa ridotta con biglietti a tariffa intera nel giorno della partita. Presso lo stadio non sono disponibili depositi bagagli e per motivi di sicurezza invitiamo i sostenitori a recarsi all’impianto senza borse/valige.

Sicurezza

Una volta giunti ai tornelli, i sostenitori potranno introdurre allo stadio solamente alcuni articoli. Oltre a quanto indicato di seguito, non sarà possibile introdurre allo stadio strumenti musicali o bandiere/striscioni di dimensioni superiori a 1m x 2m senza consenso previo.

I sostenitori saranno perquisiti prima di poter accedere allo stadio, tale condizione è imprescindibile. Chi sarà trovato in possesso di droga sarà conseguentemente arrestato. All’interno dello stadio è vietato fumare. Il divieto si applica anche alle sigarette elettroniche e ai vaporizzatori. Tentare di introdurre materiali pirotecnici e razzi all’interno dello stadio costituisce un reato penale e comporterà l’arresto dei responsabili.

Assicuriamo chi si reca ad Anfield che la sicurezza all’interno dello stadio rispetta gli standard più elevati. Per assicurarci che i tifosi si sentano al sicuro, abbiamo definito una serie di procedure di sicurezza. Tutte le borse e gli zaini vengono accuratamente controllati all’entrata dello stadio. All’interno dell’impianto operano 800 steward, supportati da 100 funzionari di polizia. Inoltre, all’interno dello stadio sono presenti più di 280 telecamere. Queste sono monitorate nella sala di controllo dal funzionario deputato alla sicurezza dello stadio e da un comandante della polizia. Il sistema di diffusione sonora è anch’esso gestito dalla sala di controllo. In caso di evacuazione, il messaggio verrà recapitato attraverso questo sistema, in inglese e nella lingua della squadra ospitante. Sul posto sono inoltre presenti medici, infermieri e personale di primo soccorso per intervenire in caso di necessità. Se avete domande riguardanti quanto illustrato sopra, non esitate a contattarci all’indirizzo LFCMarchdaysafety@liverpoolfc.com.

Il giorno della partita ad Anfield

Gli stand offrono un’ampia gamma di cibi caldi e freddi. Per esaudire le richieste di coloro che vorranno acquistare semplicemente una birra, è disponibile in loco un chiosco dedicato, che consentirà ai sostenitori di non attendere in coda al chiosco principale. Si prega di notare che non è consentito consumare alcool nei posti a sedere dello stadio. Le bevande alcoliche acquistate dovranno essere consumate nell’atrio prima di recarsi al proprio posto.

Ai sostenitori non sarà concesso spostarsi in altri settori dello stadio.

Accessibilità

L’ingresso accessibile dedicato agli ospiti diversamente abili si trova alla destra dei tornelli ed è indicato come “Accessibility entrance 3”. Il Liverpool disponde di un gruppo di steward appositamente formati per assistere gli ospiti nelle questioni relative all’accessibilità. È disponibile una vasta gamma di cibi caldi e di bevande. Vi preghiamo di ricordare che non è consentito consumare alcool nei posti a sedere. Le bevande alcoliche dovranno essere consumate nell’atrio.

Per i sostenitori ospiti che desiderano avere ulteriori informazioni in materia di accessibilità, si prega di contattare il nostro Disability Team at Anfield. È possibile chiamare il numero di telefono +44151 264 2500 oppure scrivere un’email all’indirizzo Disability@liverpoolfc.com. È disponibile anche una guida all’accesso che fornisce ai sostenitori diversamente abili tutte le informazioni necessarie per organizzare al meglio la visita allo stadio.

Regolamento dello Stadio

Nota: L’ingresso allo Stadio è soggetta all’accettazione da parte dell’ospite del Regolamento dello Stadio e delle regole e regolamenti di FIFA, UEFA, della Football Association, della Premier League e della Football League concernenti la competizione in questione. Il Regolamento dello Stadio comprende la Carta del Cliente del Club (se applicabile). L’ingresso allo Stadio costituisce l’accettazione del Regolamento dello Stadio.

“Stadio” indica questo stadio e tutti i luoghi di proprietà del Club o occupati e utilizzati dallo stesso.

“Club” indica la presente società di calcio.

“Partita” indica ogni partita di calcio disputata allo Stadio.

“Materiale” indica ogni materiale audio, visivo o audio-visivo o ogni informazione o dato.

“Autorità calcistiche” indica la Premier League, al Football Association, la Football Association of Wales, la FIFA, la UEFA e ogni altro organismo di governo del calcio pertinente.

1. A dispetto del possesso del biglietto, il Club, i funzionari di polizia o gli steward autorizzati possono rifiutare l’ingresso o allontanare dallo Stadio coloro:

1.1. che non rispettino (o nella ragionevole opinione del Club si apprestino a non rispettare) il presente Regolamento dello Stadio o le istruzioni fornite da un funzionario di polizia o da uno steward autorizzato; e/o

1.2. la cui presenza all’interno dello Stadio costituisca o possa costituire (nella ragionevole opinione del Club) una fonte di pericolo, disturbo o fastidio per le altre persone.

2. Per nessun motivo verrà concesso l’ingresso a una persona soggetta a DASPO (Banning Order) come previsto dallo Spectators Act 1989 (come modificato) o che sia stata condannata per attività di bagarinaggio come previsto dal Criminal Justice and Public Order 1994 (come modificato).

3. Il Club è esente nella misura massima consentita dalla legge da responsabilità relative a perdite, infortuni o danni subiti dalle persone/dalle proprietà all’interno o nei pressi dello Stadio.

4. Il Club non può fornire alcuna garanzia che una Partita abbia luogo a una particolare ora o in una particolare data e il Club si riserva il diritto di riprogrammare la Partita senza alcun avviso e senza alcune responsabilità a riguardo.

5. In caso di rinvio o di abbandono della Partita, gli eventuali rimborsi verranno effettuati in conformità alla Carta del Cliente del Club. Il Club non si assumerà alcuna responsabilità ulteriore, compresi (a titolo esemplificativo) eventuali danni o perdite indiretti o consequenziali, come (a titolo esemplificativo) la perdita dei costi del godimento o del viaggio.

6. Tutti coloro che intendono accedere allo Stadio riconoscono il diritto del Club di perquisire tutte le persone che si apprestano ad accedere all’impianto e di rifiutare l’ingresso (e di allontanare) le persone che non intendono sottoporsi a tale perquisizione.

7. I seguenti articoli non possono essere introdotti allo Stadio – coltelli, fuochi d’artificio, fumogeni, trombette ad aria, razzi, armi, articoli pericolosi, dispositivi laser, bottiglie, contenitori di vetro, lattine, aste e articoli che possano essere utilizzati come arma e/o compromettere la sicurezza delle persone. Alle persone in possesso di tali articoli sarà rifiutato l’ingresso allo Stadio.

11. I seguenti comportamenti costituiscono reato, come previsto dal Football (Offences) Act 1991 (come modificato):

11.1. Il lancio di oggetti all’interno dello Stadio senza motivo o autorizzazione.

11.2. I cori di natura oscena o razzista.

11.3. L’ingresso nel terreno di gioco o nelle aree adiacenti nei quali gli spettatori non sono ammessi senza motivo o autorizzazione valida.

La condanna può comportare il rilascio di un DASPO.

12. Tutti coloro che accedono allo Stadio possono occupare solamente il posto a sedere a loro assegnato e indicato sul biglietto e non possono spostarsi nelle altre zone dello Stadio senza il permesso esplicito o le istruzioni forniti da uno steward, da un funzionario del Club o da un funzionario di polizia.

13. Non è consentito stare in piedi nelle aree dotate di posti a sedere nel corso della partita. È severamente vietato rimanere in piedi nelle aree dotate di posti a sedere durante la partita e tale comportamento potrebbe causare l’allontanamento dallo Stadio.

14. L’ostruzione dei corridoi, delle vie di accesso, delle uscite e delle entrate, delle scale e simili è severamente vietata. Non è consentito arrampicarsi sulle strutture all’interno dello Stadio.

15. Negli stadi della Premier League non è consentito fumare.

16. È consentito portare con sé telefoni cellulari all’interno dello Stadio, purché siano utilizzati solamente per un uso personale e privato e PURCHÉ l’eventuale materiale audio, visivo o audio-visivo registrato con il telefono cellulare non sia pubblicato o reso disponibile a terze parti, compresi, senza limitazione alcuna, i social network.

17. Conformemente allo Sporting Events (Control of Alcohol ecc.) Act 1985 (come modificato), quanto segue costituisce reato e può comportare l’arresto da parte di un funzionario di polizia. La condanna può inoltre comportare l’emissione di un DASPO.

17.1. Il tentativo di accedere allo Stadio in stato di ebbrezza o la presenza all’interno dello Stadio in stato di ebbrezza;

17.2. Trovarsi in possesso di superalcolici, di una bottiglia o di una lattina o di un altro contenitore portatile che possa causare danni o infortuni personali, al momento di accedere allo Stadio o in uno spazio pubblico dello Stadio dal quale è possibile assistere all’evento.

18. Chiunque sia entrato in una zona dello Stadio deputata all’utilizzo da parte di un gruppo di sostenitori al quale non appartiene può essere allontanato dallo Stadio per motivi di sicurezza o per altri motivi.

19. Salvo quanto indicato al paragrafo 16, nessuno (tranne chi è in possesso di un’adeguata licenza) può introdurre allo Stadio o utilizzare all’interno dello Stadio qualsiasi strumento in grado di registrare o di trasmettere (in maniera digitale o altro) materiale audio, visivo, o audio-visivo, informazioni o dati relativi alla Partita o allo Stadio. Il copyright, i diritti relativi alle basi dati e ogni altro diritto relativo alla proprietà intellettuale in qualsivoglia registrazione o trasmissione non autorizzata sono qui assegnati (con affidamento dei diritti futuri al Club e alla Premier League). Si afferma inoltre (se e quando richiesto dal Club e/o dalla Premier League) di fare quanto necessario per conferire il diritto, il titolo e l’interesse di tali diritti al Club e alla Premier League con garanzia a pieno titolo.

20. Nessun tipo di bene (compreso il materiale di tipo informativo) può essere offerto gratuitamente o a pagamento all’interno dello Stadio senza il previo consenso scritto da parte del Club.

21. I biglietti non sono trasferibili e non possono essere venduti senza il previo consenso scritto da parte del Club. Tutti i biglietti trasferiti sono trasferiti conformemente al presente Regolamento dello Stadio. I biglietti che dovessero essere messi in vendita possono essere confiscati dagli steward, dai funzionari del Club e dai funzionari di polizia. Il Club si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso o di espellere dallo Stadio chiunque abbia trasferito il proprio biglietto contravvenendo ai relativi termini e alle condizioni (e/o il titolare del biglietto che sia stato trasferito contravvenendo ai relativi termini e condizioni). I biglietti rimangono in ogni momento proprietà del Club.

22. All’interno e nei pressi dello Stadio sono in funzione telecamere a circuito chiuso e il Club stesso può utilizzare oppure consegnare alla polizia o a qualsivoglia autorità calcistica o altro club eventuali registrazioni per un eventuale utilizzo nelle sedi appropriate.

23. Le persone all’interno dello Stadio sono tenute in ogni momento a rispettare le istruzioni fornite dagli steward, dai funzionari del Club e/o dai funzionari di polizia. Il mancato rispetto di tali istruzioni può comportare l’immediato allontanamento dallo Stadio.

24. Entrando allo Stadio, le persone accettano che tutte le foto e/o le registrazioni video (e/o le istantanee tratte dalle registrazioni video) che le raffigurano possono essere utilizzate durante la copertura televisiva dell’incontro oppure dal Club o da qualsivoglia Autorità Calcistica per scopi promozionali o di marketing. L’accesso allo Stadio conferma che tutte le persone hanno acconsentito a tale utilizzo della propria immagine. Qualora tali immagini dovessero mettere bene in vista un singolo individuo, il Club si impegnerà ragionevolmente per ottenere il consenso della persona in questione prima di pubblicare tali immagini. Tuttavia, se ciò non sarà possibile, l’entrata allo Stadio sarà equivarrà al consenso, a meno che al Club non sia notificato per iscritto il contrario.

25. In riferimento al paragrafo 24, se tale persona ha meno di 18 anni, si ritiene che il genitore, il tutore o l’adulto responsabile che la accompagna allo Stadio abbia dato il proprio consenso per conto di tale persona.

26. L’accesso negato allo Stadio (o l’allontanamento dallo stesso) possono comportare ulteriori azioni da parte del Club compreso, a titolo esemplificativo, il ritiro dell’abbonamento stagionale (senza alcun rimborso), della Club Membership e di altri benefit.

Pubblicato dalla English Football Association Premier League Limited.

Queste le indicazioni diramate dalla Polizia locale:

A nome della Merseyside Police, desideriamo dare il benvenuto a Liverpool a tutti i tifosi del Napoli.

Al fine di rendere il vostro soggiorno migliore possibile, tutti i sostenitori sono pregati di rispettare quanto segue.

Spostamenti

Il tragitto dal centro della città allo stadio può essere percorso in 50 minuti a piedi. Il viaggio in taxi costa all’incirca 15€. È inoltre presente un servizio pubblico di autobus di linea dal centro città ad Anfield (si prega di consultare il sito internet del Liverpool FC per maggiori informazioni).

Pullman dei tifosi ospiti

Tutti i pullman dovranno parcheggiare ad Arkles Lane, che dista 3 minuti a piedi dallo stadio. Il trasporto di bevande alcoliche in un veicolo diretto allo stadio è punibile a norma di legge.

Alcool

Se desideriamo che tutti i sostenitori godano dell’ospitalità offerta dal centro di Liverpool, intendiamo al tempo stesso sottolineare che:

entrare/tentare di entrare allo stadio in stato di ebrezza costituisce un reato. Coloro che hanno consumato una quantità troppo elevata di alcool vedranno rifiutarsi l’ingresso / saranno espulsi dallo stadio oppure arrestati.

Costituisce inoltre reato il consumo di alcool nei posti a sedere all’interno dello stadio.

La camminata dei tifosi

La socializzazione nei numerosi bar e ristoranti presenti in città è benvenuta. Se intendete recarvi allo stadio a piedi (numeri permettendo), la Merseyside Police provvederà a facilitare il vostro trasferimento. L’area di concentramento suggerita è Williamson Square, nel centro della città, a partire dalle 16.00. La camminata verso lo stadio avrò poi inizio alle 16.45.

Materiali pirotecnici

È reato accendere materiali pirotecnici in un luogo pubblico oppure essere in possesso di articoli pirotecnici e tentare di accedere allo stadio, nonché di accendere tali articoli all’interno dello stesso. Chi violerà tale disposizione sarà conseguentemente arrestato.

Tutte le persone che si apprestano a entrare allo stadio saranno perquisite. La perquisizione costituisce una condizione imprescindibile per l’ingresso nell’impianto.

Cori omofobi e razzisti

I cori di stampo omofobo e razzista sono inaccettabili e comporteranno l’arresto.

Fumo

Nello stadio di Anfield è vietato fumare. Coloro che saranno trovati a fumare all’interno dello stadio saranno espulsi. Il divieto si applica anche alle sigarette elettroniche.

Cani di rilevazione

Ai tornelli saranno presenti cani per la rilevazione di droghe e materiali pirotecnici. Il possesso di tali materiali potrà comportare l’arresto.

Arresti

La persona sottoposta ad arresto potrà essere tenuta in custodia durante la notte per poi comparire in tribunale il giorno successivo.