Liverpool 'normale' lontano da Anfield: nell'ultima Champions 4 ko fuori e una sola vittoria

Il Liverpool è una macchina da guerra ad Anfield. In trasferta fatica più del previsto. Lo conferma una statistica: la squadra di Klopp ha perso tutte e tre le trasferte della passata fase a gironi ma è stata salvata dalle tre vittorie di Anfield che hanno permesso agli inglesi di avere la meglio sul Napoli per la differenza reti. Nel ritorno degli ottavi i Reds hanno battuto il Bayern München per 3-1 in trasferta dopo lo 0-0 dell'andata, e poi ai quarti hanno travolto il Porto per 6-1 tra andata e ritorno (2-0 c, 4-1 t). L'avventura europea sembrava al capolinea dopo la sconfitta per 3-0 in casa del Barcellona nell'andata della semifinale ma le doppietta di Georginio Wijnaldum e Divock Origi hanno ribaltato il discorso qualificazione in favore dei Reds che nella finale di Madrid si sono imposti per 2-0 sul Tottenham grazie a Salah e Origi, vincendo così la loro sesta Coppa dei Campioni.