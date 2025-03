Ufficiale Liverpool-PSG, le formazioni: Nunez in panchina. Kvara titolare

Sono ufficiali le scelte di formaziopne di Liverpool e PSG, in campo ad Anfield dalle 21.00 per gli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dal vantaggio maturato a Parigi in favore degli inglesi, di seguito le scelte dei due tecnici:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Diogo Jota, Luis Diaz.

Allenatore: Slot.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nunoi Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola.

Allenatore: Luis Enrique.