Liverpool-Real finisce a reti bianche: Blancos in semifinale contro un'altra inglese

Il Real Madrid pareggia 0-0 ad Anfield contro il Liverpool e si qualifica per le semifinali di Champions League. Bel primo tempo, ai punti meglio il Liverpool, anche se il Real Madrid crea la più grande occasione del match. Al 20' Blancos vicini al vantaggio con Benzema che scippa palla a Phillips, salta un paio di avversari e calcia di sinistro (con deviazione di Kabak) trovando il palo. A inizio secondo tempo il più ispirato è Firmino: il brasiliano nei primi 10’ si costruisce due possibilità di tiro da buona posizione, ma Courtois prima e una mira sballata poi bloccano i sogni di gloria. Il Real al solito palleggia, tiene il ritmo basso e prova a colpire in contropiede: Mendy galoppa a sinistra, Benzema chiude il triangolo ma l’azione sfuma per il rientro di Milner. Col passare dei minuti gli spazi diventano sempre più stretti e il Real torna ad essere pericoloso con la sua arma preferita: il contropiede. Vinicius però, a differenza dell’andata, non è freddo come dovrebbe e sbatte su Alisson.