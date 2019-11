Liverpool, Salah resta in dubbio anche per il Napoli: non chiara l'entità dell'infortunio

La presenza di Mohamed Salah resta a forte rischio per la prossima sfida del Liverpool contro il Crystal Palace. Ma quattro giorni dopo ci sarà anche il Napoli e ancora non è chiaro se l'egiziano riuscirà a recuperare dal suo infortunio alla caviglia sinistra. Ha dovuto salutare la nazionale egiziana, è stato avvistato al Cairo con uno stivale medico al piede sinistro, potrà allenarsi lontano da Liverpool, ma secondo Sky Sports UK restano in dubbio le prossime partite.