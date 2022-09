Liverpool senza gol nel derby con l'Everton: finisce 0-0, mercoledì il Napoli

Finisce senza reti il derby tra Everton e Liverpool, gara con diverse occasioni e anche un gol annullato a Coday dell'Everton

Ci siamo riempiti gli occhi con Everton-Liverpool, nonostante di gol non ne siano arrivati. Ci sono stati pali, traverse. Tanto spettacolo, sia a firma dei padroni di casa che degli ospiti (prossimi avversari del Napoli in Champions League, in campo oggi con la squadra titolare) di questo atteso derby del Merseyside. Nessuna delle due merita di vincere, nessuna delle due merita di perdere. E allora è giusto il pareggio, a reti bianche. Una rete era stata realizzata, da Coady a metà ripresa, annullata però per fuorigioco. Niente, lo 0-0 resiste fino alla fine.