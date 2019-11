Liverpool, tegola Salah: problema alla caviglia, a rischio il Napoli

Apprensione in casa Liverpool. Dopo il gol realizzato nella sfida contro il Manchester City, Mohamed Salah è partito per l'Egitto in vista delle due partite della nazionale contro Kenya e Isole Comore. Come annunciato dalla federazione egiziana, dopo i test medici effettuati l'attaccante salterà le gare per un problema alla caviglia. Salah dovrebbe tornare a Liverpool nelle prossime ore. In Inghilterra sarà sottoposto ad altri esami per valutare l'entità del problema. L'attaccante potrebbe evitare precauzionalmente la partita contro il Crystal Palace. Quattro giorni più tardi, sarà poi il turno della partita di Champions League contro il Napoli ad Anfield. Le condizioni dell'egiziano e i tempi di recupero saranno valutati dopo i controlli a cui si sottoporrà a Liverpool.