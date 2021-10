Manchester United-Atalanta, le formazioni ufficiali: fuori Cavani e Zapata

Ufficializzate le scelte di Solskjaer e Gasperini per la sfida di stasera fra Manchester United e Atalanta. Per la gara valevole per il gruppo F di Champions League i nerazzurri lasciano in panchina Malinovskyi e Zapata. Lo United invece conferma la formazione della vigilia, con Pogba e Cavani che guardano dalla panchina.

Manchester United (4-2-3-1) De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashrord; Ronaldo.

All: Solskjaer.

Atalanta (3-4-2-1) Musso; Demiral, De Roon, Palomoino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Ilicic, Muriel. All. Gasperini.