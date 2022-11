Milan agli ottavi? Napoli, Inter e Juventus incasserebbero meno dal market pool

Napoli ed Inter sono già qualificate agli ottavi di Champions League, la Juventus è già eliminata dalla competizione, mentre il Milan stasera saprà

Napoli ed Inter sono già qualificate agli ottavi di Champions League, la Juventus è già eliminata dalla competizione, mentre il Milan conoscerà il suo destino soltanto oggi. Come riportato da CalcioeFinanza, le stime relative al market pool per le squadre italiane per la stagione in corso sono intorno a 40 milioni di euro, di cui 20 distribuiti per la classifica dello scorso campionato e il resto per il cammino in Champions. Qualora i rossoneri non dovessero passare il turno, le altre tre società incasserebbero di più, ovvero 5,7 milioni di euro Inter e Napoli, 4,3 la Juventus. Con la squadra di Pioli al turno successivo invece sarebbe minore la cifra che arriverebbe a Inter e Napoli (5,33 milioni) e alla Juventus (4 milioni), con i rossoneri che passerebbero da 4,3 milioni a 5,33.