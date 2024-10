Ufficiale Milan-Club Brugge, le formazioni: Fonseca conferma l’11 annunciato in conferenza

Sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida tra Milan e Club Brugge, sfida di cartello delle gare delle 18.45 di Champions League

Sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida tra Milan e Club Brugge, sfida di cartello delle gare delle 18.45 di Champions League, arrivata alla sua terza giornata. Nessuna sorpresa per quanto riguarda l'undici rossonero, perché Fonseca ha ufficializzato la formazione nella conferenza stampa di ieri: in porta Maignan, difesa a quattro con Emerson Royal, Gabbia (recuperato dal fastidio al polpaccio), Tomori e Theo Hernandez; Fofana e Loftus-Cheek a centrocampo, Pulisic, Reijnders e Leao dietro l'unica punta Morata. Indisponibili, oltre ai lungodegenti Calabria, Bennacer e Florenzi, anche Abraham (problema alla spalla) e Jovic (fuori lista UEFA). Camarda, come previsto, andrà in panchina.

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo; Fofana, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Morata, Leao.

A disposizione: Sportiello, Torriani, Okafor, Zeroli, Chukwueze, Thiaw, Pavlovic, Terracciano, Camarda, Musah.

Allenatore: Fonseca.

Una sola novità rispetto alla attese per la squadra ospite: invece dell'ex conoscenza del campionato italiano Skov Olsen, ci sarà Talbi a completare il tridente d'attacco con Jutgla e Tzolis. A centrocampo ci saranno invece Onyedika, Jashari e il capitano Vanaken, mentre nella difesa a quattro spazio a Seys, Mechele, Ordonez e De Cuyper, mentre Mignolet sarà il portiere.

CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Seys, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Onyedika, Jashari, Vanaken; Talbi, Jutgla, Tzolis.

A disposizione: Jackers, Romero, Skov Olsen, Vetlesen, Vermant, Skoras, Nielsen, Spileers, Sabbe.

Allenatore: Hayen.