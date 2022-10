Milan ko, Pioli: “Rabbia e rimpianto. Quello non è mai rigore e non è mai rosso!"

Parole e pensieri di Stefano Pioli, allenatore del Milan che ai microfoni di 'Sky' ha commentato la sconfitta rimediata stasera a San Siro contro il Chelsea

"Quello che dovevo dire all'arbitro l'ho detto a fine partita. Peccato, avevo la sensazione nei primi minuti che la squadra avesse approcciato bene la partita. Purtroppo l'episodio ci ha messo in difficoltà, anche se in 2-3 occasioni abbiamo avuto la possibilità di rientrare in partita". Parole e pensieri di Stefano Pioli, allenatore del Milan che ai microfoni di 'Sky' ha commentato la sconfitta rimediata stasera a San Siro contro il Chelsea, una gara condizionata dal cartellino rosso a Tomori in apertura di partita. "Certo che c'è rabbia e rimpianto - prosegue -, volevamo ripartire con un risultato positivo ma aver giocato 80 minuti in inferiorità numerica è stato un peccato. Abbiamo commesso una ingenuità a livello difensivo".

"Ho detto ai ragazzi che se vogliamo andare avanti dobbiamo dimostrare di essere tornati a un certo livello anche in Europa, sicuramente avremo la volontà e la qualità per lottare fino alla fine. Tutto il nostro percorso dovrà farci crescere, volevamo questo, una esperienza importante contro una squadra forte ma ci proveremo nelle ultime due gare".

"Speravo potesse rivederlo al VAR. Tomori ha appena toccato l'avversario, quello non è mai rosso e mai rigore. Peccato perché c'era un'atmosfera bellissima e volevamo giocarcela alla pari. Non esserci riusciti perché siamo rimasti in 10 è davvero un peccato".