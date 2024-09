Milan, Maignan si fa male: infortunio, esce disperato dal campo

Serata sfortunatissima per Mike Maignan. Il portiere francese del Milan, che aveva chiamato l'assistenza dello staff medico per due volte nel primo tempo a causa di problemi muscolari, è stato colpito al ginocchio - ovviamente in modo involontario - da Tomori dopo un'uscita disperata su Jota (salvando i rossoneri dal possibile 1-3 che avrebbe chiuso il match a inizio ripresa). Alla fine, il numero uno del Diavolo è costretto - disperato - ad alzare bandiera bianca, al suo posto entra il giovane Lorenzo Torriani.