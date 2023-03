Milan-Napoli di Champions, sale la febbre: già polverizzati 37mila biglietti

Dopo la prima fase riservata agli abbonati in campionato, oggi è scattata quella dedicata ai possessori della carta Cuore Rossonero.

TuttoNapoli.net

Milan-Napoli, quarto d'andata di Champions League si avvicina e la febbre continua a salire. Dopo la prima fase riservata agli abbonati in campionato, oggi è scattata quella dedicata ai possessori della carta Cuore Rossonero (CRN), che potranno acquistare fino a 4 biglietti. Come riporta Gazzetta.it, oggi nelle prime due ore di vendita dedicata ai possessori di CRN, sono stati venduti 10 mila biglietti, che vanno ad aggiungersi agli oltre 27 mila abbonati che si erano mossi nella prima fase a loro riservata. Un ritmo forsennato che porterà in tempi rapidi al tutto esaurito. Un San Siro nuovamente vestito a festa: prevedibile una nuova coreografia totale, come quelle viste con Juve e Tottenham.