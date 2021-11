Milan-Porto, formazioni ufficiali: fuori Kjaer e Kessie. Davanti c'è Giroud

Tutto pronto a San Siro per la decisiva sfida Champions fra Milan e Porto. Per i rossoneri esiste un solo risultato utile e per questo mister Pioli prova a pensare il meno possibile al derby, anche se qualche rotazione c'è nell'undici titolare. Davanti a Tatarusanu fuori Kjaer con Tomori-Romagnoli in mezzo a Calabria e Theo. Tonali e Bennacer saranno gli scudi alle spalle di Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafa Leao, con Olivier Giroud che partirà dall'inizio e Zlatan Ibrahimovic in panchina.

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Porto:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali-Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Zaidu; Otavio, Uribe, Sergio Oliveira, Luis Diaz; Evanilson, Taremi