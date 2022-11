Milan-Salisburgo, formazioni ufficiali: Rebic, Krunic e Leao dietro a Giroud

Partita da dentro o fuori per il Milan di Stefano Pioli che va alla caccia della qualificazione agli ottavi di Champions League.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Partita da dentro o fuori per il Milan di Stefano Pioli che va alla caccia della qualificazione agli ottavi di Champions League. Per farlo servirà almeno un pareggio contro il Salisburgo, con il tecnico rossonero che di affida a Leao e Giroud in attacco con Krunic che ha avuto la meglio sia su De Ketelaere che su Brahim Diaz. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida del Meazza.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kakulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Rebic, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Wober, Pavlovic, Dedic; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor. Allenatore: Jaissle.