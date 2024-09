Milan, serata da incubo in Champions: 3-1 del Liverpool, fischi a San Siro

Quindici minuti di buon Milan, poi solo Liverpool. È il riassunto della gara di San Siro per l'esordio dei rossoneri in Champions League: la squadra di Fonseca punisce al primo affondo con Pulisic, ma gli inglesi si riorganizzano e trovano prima il pareggio e poi il vantaggio con merito. Alla fine al 45' è 1-2 con gol di Pulisic, Konaté e Van Dijk. Nella ripresa si fa male Maignan, Szoboszlai segna il 3-1 e il Meazza vive in silenzio il finale di gara prima dei fischi e della contestazione. Fonseca in bilico.