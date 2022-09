Milik illude: la Juve ko in casa col Benfica tra i fischi dello Stadium!

La Juve crolla in casa contro il Benfica, la sfida di Champions League del Gruppo H la vincono i lusitano per 2-1.

La Juve crolla in casa contro il Benfica, la sfida di Champions League del Gruppo H la vincono i lusitano per 2-1. All'Allianz Stadium sblocca il match Milik al 6', che da un calcio piazzato battuto da Paredes stacca più in alto di tutti e colpisce di testa insaccando il pallone nell'angolino alla destra di Vlachodimos. Il Benfica dopo aver sfiorato il gol con Ramos trova il pareggio su calcio di rigore al 44'. Penalty concesso dopo l'intervento del Var, l'arbitro Zwayer richiamato al monitor vede un pietone di Miretti ai danni di Gonçalo Ramos. Dal dischetto Joao Mario con una conclusione potente ma centrale batte Perin. Il secondo tempo si apre col Benfica in campo e la Juve che sembra rimasta negli spogliatoi. Il gol che arriva al cinquantacinquesimo, firmato Neres, è il suggello di un inizio di ripresa debordante per le Aquile: Paredes sbaglia l'uscita, Bonucci stecca i tempi, Kostic si scorda di rientrare e dalla respinta di Perin arriva il brasiliano che infila la Juve.