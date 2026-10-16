Napoli-Bodo/Glimt, sold out ancora lontano: ultimi posti in due settori
Ultimo aggiornamento del quadro della prevendita per Napoli-Bodo/Glimt, sfida valida per la terza giornata di Champions League, in programma martedì 20 ottobre alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona. Secondo la disponibilità attualmente riportata sul circuito ufficiale TicketOne, la Curva A superiore è vicina al tutto esaurito, mentre restano ancora diversi biglietti acquistabili negli altri settori. La risposta del pubblico azzurro non ha dunque ancora portato al sold out complessivo dell'impianto.
Napoli-Bodo/Glimt, biglietti e prezzi: la disponibilità aggiornata settore per settore
Ultimi posti disponibili in Curva A superiore e nei Distinti superiori Premium, mentre la disponibilità è bassa nei Distinti superiori e in Tribuna Nisida. Disponibilità media per Curva A inferiore e Distinti inferiori, mentre resta alta in Curva B inferiore. I prezzi partono da 14 euro per gli anelli inferiori delle Curve, 20 euro per la Curva A superiore e 30 euro per i Distinti inferiori, con commissioni aggiuntive. Il Napoli attende un'accelerazione delle vendite negli ultimi giorni prima della sfida europea.
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