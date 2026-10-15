Napoli-Bodo/Glimt, prevendita tiepida: il dato sui biglietti per la Champions

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Napoli-Bodo/Glimt, risposta fredda dei tifosi: esaurite solo le curve superiori, il pienone al Maradona è ancora lontano

Risposta fredda dei tifosi per Napoli-Bodo/Glimt. A pochi giorni dalla sfida di Champions League, in programma martedì 20 ottobre alle 21:00 al Maradona, risultano esaurite soltanto le due curve superiori. C’è invece alta disponibilità nelle curve inferiori e posti ancora in abbondanza in tutti gli altri settori, dai distinti alle tribune. Il pienone, dunque, appare lontano, e il dato racconta un clima diverso rispetto al sold-out registrato per la sfida con il Frosinone.

Prezzi bassi, ma pesa il momento della squadra

La società aveva scelto per la partita una politica di prezzi più bassa, la stessa che aveva prodotto il tutto esaurito contro i ciociari, ma stavolta la risposta della piazza è stata più tiepida. A pesare, con ogni probabilità, è il momento negativo della squadra in Europa: gli azzurri sono a zero punti dopo due giornate, con il ko casalingo con l’Arsenal e la batosta di Villarreal, e hanno bisogno di una vittoria per rimettersi in corsa. Il Maradona, dunque, dovrà fare la sua parte in una serata in cui il Napoli non può sbagliare, anche se la sfida contro i norvegesi sembra per ora meno sentita del previsto. Resta da vedere se i risultati e le prossime giornate riusciranno a riaccendere l’entusiasmo.