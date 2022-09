Napoli-Liverpool, niente trasmissione in chiaro: ecco dove vederla in tv (e streaming)

Mercoledì 7 settembre al Maradona c'è Napoli-Liverpool con calcio d'inizio alle ore 21:00.

Mercoledì 7 settembre al Maradona c'è Napoli-Liverpool con calcio d'inizio alle ore 21:00. Per chi non sarà al Maradona, la gara sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma Amazon Prime Video: per poterla vedere in tv, occorrerà scaricare l'app di Amazon Prime su una smart tv compatibile o sulle console di videogames. Sarà possibile vedere in streaming il match utilizzando l'app da dispotivi mobili.