Napoli-Liverpool, si va verso il pienone: restano pochi biglietti per le Curve inferiori

Prosegue a gonfie vele la vendita libera dei biglietti per Napoli-Liverpool. Dopo due giorni dalla messa in vendita - con lunghissime code virtuali su Ticketone - sono andati esauriti tutti i settori dell'anello superiori ed al momento restano disponibili solo pochi tagliandi per le due Curve inferiori.

Questi i prezzi di Napoli vs Liverpool a tariffa intera

Tribuna Posillipo € 100,00

Tribuna Nisida € 75,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (Under 12)

Distinti anello superiore € 70,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curva anello superiore € 50,00

Curva anello inferiore € 25,00

Questi i prezzi di Napoli vs Liverpool riservati agli abbonati 2022.23

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 56,00

Distinti anello inferiore € 28,00

Curva anello superiore € 40,00

Curva anello inferiore € 20,00