FOTO - Napoli-Liverpool, è già caccia al biglietto: oltre un’ora di fila virtuale su Ticketone

E' cominciata da pochi minuti la vendita libera dei biglietti per Napoli-Liverpool e ci sono già km di coda virtuale su Ticketone per acquistare il tagliando. Come si può notare dalla foto sono migliaia i tifosi in attesa di entrare nel sistema e acquistare un posto a sedere al Maradona per la super-sfida del prossimo 7 settembre per l'esordio in Champions League.