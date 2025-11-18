Napoli-Qarabag, pienone ancora lontano: l’elenco dei settori disponibili
Prosegue la vendita dei biglietti per Napoli-Qarabag, match valido per la quinta giornata di Champions League in programma martedì 25 novembre alle 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Al momento il sold-out sembra ancora lontano. Consultando TicketOne si registrano disponibilità di livello medio in Tribuna Posillipo, Tribuna Nisida e nei Distinti superiori. Più limitati, invece, i posti rimasti in Curva A inferiore, dove la disponibilità risulta ormai bassa.
Ecco i prezzi per la fase 1-2 e poi quelli per la fase 3:
CURVE INFERIORI 25,00 € 30,00 €
CURVE SUPERIORI 50,00 € 55,00 €
DISTINTI INFERIORI 55,00 € 70,00 €
DISTINTI SUPERIORI 80,00 € 95,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 € 110,00 €
TRIBUNA NISIDA 100,00 € 120,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 125,00 € 145,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 140,00 € 165,00 €
