Foto Napoli-Qarabag, il sold out è lontano: esauriti solo 4 settori, la situazione biglietti

Prosegue la vendita anche dei biglietti per Napoli-Qarabag, match valido per la quinta giornata di Champions League in programma martedì 25 novembre alle 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Al momento il sold out sembra ancora lontano. Si registrano disponibilità di livello medio nei Distinti inferiori, in Tribuna Posillipo, in Tribuna Nisida e in Curva B inferiore. Ultimi posti per la Curva B inferiore, mentre sono esauriti solo quattro settori: le Curve superiori, i Distinti superiori Premium e la Tribuna Posillipo Premium.

I prezzi e le disponibilità per Napoli-Qarabag, quelli per la vendita libera, sono i seguenti:

CURVE INFERIORI €30,00 €

CURVE SUPERIORI sold out

DISTINTI INFERIORI 70,00 €

DISTINTI SUPERIORI 95,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM sold out

TRIBUNA NISIDA 120,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 145,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM sold out