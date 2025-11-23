Napoli-Qarabag, il sold out è lontano: esauriti solo 4 settori, la situazione biglietti
Prosegue la vendita anche dei biglietti per Napoli-Qarabag, match valido per la quinta giornata di Champions League in programma martedì 25 novembre alle 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Al momento il sold out sembra ancora lontano. Si registrano disponibilità di livello medio nei Distinti inferiori, in Tribuna Posillipo, in Tribuna Nisida e in Curva B inferiore. Ultimi posti per la Curva B inferiore, mentre sono esauriti solo quattro settori: le Curve superiori, i Distinti superiori Premium e la Tribuna Posillipo Premium.
I prezzi e le disponibilità per Napoli-Qarabag, quelli per la vendita libera, sono i seguenti:
CURVE INFERIORI €30,00 €
CURVE SUPERIORI sold out
DISTINTI INFERIORI 70,00 €
DISTINTI SUPERIORI 95,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM sold out
TRIBUNA NISIDA 120,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 145,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM sold out
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Qarabag
