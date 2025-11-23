Ufficiale Napoli-Qarabag, dirige Marciniak che torna al Maradona: fu l'arbitro del quarto col Milan

Il Napoli è tornato al successo in campionato battendo l'Atalanta con un netto 3-1, ma neanche il tempo di gioire che c'è da voltare pagina. Già, perché tra due giorni ci sarà un'altra gara, stavolta in Champions League, contro il Qarabag. E gli azzurri dovranno ritrovare la vittoria, anche per la questione classifica.

Intanto la UEFA ha resa nota la designazione arbitrale per il match contro il sodalizio azero. A fischiare sarà il polacco Szymon Marciniak, che torna al Maradona dopo quel quarto di finale di ritorno contro il Milan nella stagione del terzo Scudetto in cui fece diversi errori (uno grosso in sfavore del Napoli). Di seguito tutta la designazione.

Arbitro Szymon Marciniak

Assistenti Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik

Quarto uomo Wojciech Myс

VAR Pol van Boekel

AVAR Ivan Bebek