Napoli-Qarabag, dirige Marciniak che torna al Maradona: fu l'arbitro del quarto col Milan
Il Napoli è tornato al successo in campionato battendo l'Atalanta con un netto 3-1, ma neanche il tempo di gioire che c'è da voltare pagina. Già, perché tra due giorni ci sarà un'altra gara, stavolta in Champions League, contro il Qarabag. E gli azzurri dovranno ritrovare la vittoria, anche per la questione classifica.
Intanto la UEFA ha resa nota la designazione arbitrale per il match contro il sodalizio azero. A fischiare sarà il polacco Szymon Marciniak, che torna al Maradona dopo quel quarto di finale di ritorno contro il Milan nella stagione del terzo Scudetto in cui fece diversi errori (uno grosso in sfavore del Napoli). Di seguito tutta la designazione.
Arbitro Szymon Marciniak
Assistenti Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik
Quarto uomo Wojciech Myс
VAR Pol van Boekel
AVAR Ivan Bebek
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Qarabag
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro