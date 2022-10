Napoli-record: nessuna italiana ha mai vinto col punteggio tennistico in trasferta Champions

Il Napoli ha fissato un nuovo record per il calcio italiano in una competizione europea.

Il Napoli ha fissato un nuovo record per il calcio italiano in una competizione europea. I partenopei non solo hanno stabilito la vittoria più larga della loro storia nelle coppe, ma sono la prima squadra italiana ad aver segnato 6 reti in trasferta in Champions League. Il record assoluto, però, appartiene alla Juventus che ancora detiene la vittoria più ampia di una squadra italiana in Champions: 7-0 a Torino contro l'Olympiacos.